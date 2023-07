"Ho paura che la dirigenza della Fiorentina la stia tirando troppo per le lunghe sul mercato. Dia non sarà un centravanti, ma..."

L'ex pallanuotista e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha ribadito a Radio Bruno Toscana le sue posizioni circa il mercato viola: “Mi aspetto acquisti importanti perché è stato promesso un salto di qualità. Non conosco direttamente le disponibilità della Fiorentina, ma serve un colpo al centro della difesa, una punta e un portiere. Paura? Credo che la dirigenza la stia tirando troppo per le lunghe; è una strategia rischiosa, perché rischi di farti tirare per il collo a fine mercato, dovendoti accontentare”.

Su Dia: “Non sarà un centravanti, mi fido dei discorsi che lo vedono meglio come esterno. Però i gol li fa comunque. Non risolverebbe i problemi se giocasse solo sulla fascia”.