Che serata europea per gli ex viola! Pioggia di gol per alcune vecchie conoscenze della Fiorentina

La serata di ieri si è rivelata essere molto amara per la Fiorentina, uscita sconfitta per 2-1 sul campo del Mainz. Non si può dire lo stesso però per molti ex viola, protagonisti a suon di gol in questa settimana europea.

Gli ex viola a segno

Oltre a Bianco, a segno nel netto 4-0 rifilato dal Paok allo Yuong Boys, altri due vecchie conoscenze viola sono andate a segno: Luka Jovic e Aleksa Terzic. I due giocatori serbi, protagonisti a Firenze durante la gestione di Italiano, sono stati decisivi per le sorti delle proprie squadre.

Gol decisivi

Jovic ha messo a segno un rigore al 90' minuto che è valso il pareggio per l'AEK Atene, prossimo avversario viola in Europa, contro lo Shamrock Rovers. Terzic invece ha siglato il definitivo 2-0 nella sfida di Europa League fra il RedBull Salzburg e gli olandesi del Go Ahead Eagles.