La Serie B si avvicina sempre di più all'ultima giornata, con una classifica ancora apertissima ad interpretazioni e che potrebbe mutare notevolmente dopo gli ultimi 90 minuti della stagione. Nella bagarre-salvezza che vede impegnate ben 5 squadre, tutte racchiuse in appena un punto, figura anche la Salernitana di Amatucci e Christensen, in prestito dalla Fiorentina.

Gli amaranto occupano la 18sima posizione in classifica e si giocheranno la permanenza in Serie B in trasferta contro il Cittadella, 19simo. In particolar modo sarà Amatucci a non voler vedere i suoi sforzi vanificarsi: la piattaforma SofaScore lo ha inserito in una lista di “migliori talenti delle seconde divisioni europee”, evidenziandone gli ottimi numeri: non solo 3 gol segnati e 4 grandi occasioni create, il 21enne guida la lega per tackle, intercettazioni e duelli vinti. Un'altra pedina molto interessante che Palladino potrà aggiungere allo scacchiere del centrocampo in vista dell'anno prossimo.

Qua sotto il post che SofaScore ha dedicato anche ad Amatucci, presente nell'ottava slide. Nella sua presentazione si legge: “Lorenzo Amatucci, il generale di centrocampo della Viola. Amatucci ha impressionato molto come centrocampista difensivo in Serie B, si potrebbe dire che è lui l'unica ragione per cui la Salernitana ha ancora una chance di salvezza”