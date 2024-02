Marco Bucciantini, opinionista e tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la sconfitta della Fiorentina a Bologna, esprimendosi comunque positivamente riguardo alla stagione di Italiano:

“La Fiorentina ha avuto picchi di gioco straordinari negli ultimi tre anni, significa che in porta ci arriva e tira spesso. Il Bologna, però, è stato bravissimo sotto Thiago Motta, che ha unito dei singoli importanti in una squadra che sta crescendo forte. Adesso Italiano ha bisogno di ritrovare i suoi migliori Nico e Bonaventura, che in autunno segnavano quasi ogni partita”.

“Italiano non ha giocatori di livello come Zirkzee e Freuler”

E ancora: “La forza del Bologna non deve far deprimere la Fiorentina: Zirkzee non ce l'ha Italiano, uno dei migliori attaccanti del campionato; Freuler, protagonista del centrocampo dell'Atalanta di Gasperini in Champions League. Italiano invece ha un Mandragora che, verso la sua maturità, ancora non sa che tipo di giocatore è, Arthur che non faceva una stagione da titolare da tante stagioni e anche Duncan che ha spesso problemi fisici”.

“La Fiorentina è ancora sul NI', ma Italiano ce lo aveva detto”

Infine: "Poi magari Belotti diventa la novità virtuosa che ci fa vincere Coppa Italia e Conference, ma non lo so se Gonzalez diventerà mai un campione, di quelli che giocano 40 partite all'anno. Dobbiamo essere oggettivi: il Bologna sta bene, la Fiorentina no e questo Italiano l'aveva pure detto dopo il Frosinone. ‘NI'’ non significa SI', nemmeno NO, va bene, ma il mister l'aveva detto che la squadra ancora non si era ripresa. Champions? Al momento ne vanno cinque dall'Italia, quindi mi sembra aperta ancora per la Fiorentina".