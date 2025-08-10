Amatucci si presenta benissimo al Las Palmas. Il centrocampista già acclamato dai suoi nuovi tifosi

Il giovane centrocampista Lorenzo Amatucci è stato ceduto in prestito al Las Palmas. Il classe 2004 si è subito messo in mostra con la nuova squadra durante le amichevoli estive ed ha attirato i complimento di tantissimi tifosi.

Con la sua nuova squadra Amatucci giocherà in seconda divisione spagnola. Non è ancora cominciato il campionato, ma il centrocampista ha già fatto vedere la sua grande qualità. Nella giornata di ieri la squadra isolana ha giocato un'amichevole, vinta per 3-1, contro il Tenerife. Amatucci è stato uno dei migliori in campo, nonostante non sia entrato nel tabellino finale. Il Las Palmas gli ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram che è stato inondato di complimenti e da messaggi di supporto per il giovane centrocampista.