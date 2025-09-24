L'ex Golden Boy passato anche da Firenze che oggi rischia il carcere

Un'esperienza non indimenticabile alla Fiorentina, con la quale ha giocato per la stagione 2014-15 in prestito dal Manchester United: Anderson Luís de Abreu Oliveira, meglio noto semplicemente come Anderson, ha appeso gli scarpini al chiodo dal 2019, ma il suo nome è tornato sui giornali sudamericani per vicende extra-sportive.

La situazione legale

Lo scrive GloboEsporte: il brasiliano è stato accusato dalla sua ex moglie, reo di non aver versato gli alimenti ai suoi cinque figli, accumulando un debito di oltre un milione di Reais brasiliani (ovvero circa 160mila euro). Qualora non saldasse i pagamenti dovuti, scatterebbe l'ordine di arresto per 30 giorni.

Tanto potenziale, ma poi…

Una carriera buona, ma sotto le aspettative che gli erano state messe addosso a partire dalla vittoria del Golden Boy del 2008: oggi Anderson è nello staff tecnico dell'Adana Demirspor, squadra turca. Ma in questo periodo avrà ben altro a cui pensare che non al calcio.