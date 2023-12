Corriere dello Sport-Stadio: Avanti Beste Strefezza può essere il bis

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina c'è questo titolo: "Ultimatum Nzola". Occhiello: "Scoppia il caso dopo il no della punta alla Coppa d'Africa per giocare con la Viola". E ancora: "L'Angola minaccia di farlo squalificare".

Viene ripreso il tema della prima: “Rischio squalifica in Viola se Nzola rifiuterà l’Angola”. Sottotitolo: “Ipotesi di un contenzioso in sede Fifa. Il torneo inizia il 13 gennaio e finisce l’11 febbraio: M’Bala vorrebbe giocare in A e in Supercoppa”. In taglio basso: “Italiano offre la cena alla squadra Ecco il patto per il record di punti”.

Un pezzo sul mercato dei viola: “Avanti Beste Strefezza può essere il bis”. Sommario: “Il tedesco è mancino: il rinforzo giusto è lui, Commisso non molla Può arrivare pure l’italo brasiliano”.