Una protesta impattante e duratura: la Fiesole non perdona più, una nuova linea

Dopo giorni di riflessioni, anche la Curva Fiesole ha deciso che a partire dalla sfida di stasera della Fiorentina contro il Losanna inizierà una sua dura, ferma e coerente presa di posizione per protestare contro i vertici del club. Lo si legge stamani all'interno de La Nazione.

Il la dato dall'ACCVC

Una miccia, quella che si è accesa nella tifoseria viola, che si è accesa con la dura presa di posizione di lunedì scorso da parte dell'ACCVC. E così il gruppo 1926, al pari di quelli più importanti presenti in Fiesole, ha infatti studiato come inscenare una protesta che sia tanto impattante quanto duratura, a partire da questa sera.

Nuova linea di pensiero

Una nuova linea di pensiero che, inevitabilmente, verrà reiterata anche domenica, quando la Fiorentina giocherà al Franchi contro l'Udinese. Siamo probabilmente arrivati al punto che i latini chiamavano il ‘redde rationem’, ovvero la resa dei conti.

