Interrogato da Radio Tv Serie A in vista della sfida di stasera della Fiorentina in casa del Frosinone, l’ex fantasista anche viola Alessandro Diamanti ha espresso le proprie sensazioni.

‘Alino’ ha risposto così: “Frosinone-Fiorentina sarà una partita molto aperta, giocata senza tanti fronzoli, come diciamo in Toscana. Tatticamente sarà una partita offensiva, quindi se dovessi farne un pronostico a livello di andamento, direi che sarà una partita o molto molto figa, molto indie, oppure una sfida molto noiosa. Non ci sono vie di mezzo”.

Poi Diamanti ha aggiunto: “Perchè dico questo? Proprio dal momento che gli allenatori si rispettano e le squadre hanno caratteristiche abbastanza simili, si potrebbero anche annullare a vicenda”.