La Fiorentina è ancora "un malato grave" e con la difesa di Vanoli la salvezza è come scalare l'Everest

Sono bastate due uscite finite male per vanificare quanto di buono aveva costruito faticosamente Paolo Vanoli a inizio 2026, con quattro risultati utili in fila, di cui due vittorie sfumate nel recupero. I k.o. brutti brutti con Cagliari e Como hanno riacceso vecchi campanelli d'allarme e la Fiorentina è tornata un “malato grave”, come la definisce il Corriere Fiorentino.

La squadra di Vanoli è tornata a sciogliersi alle prime difficoltà e a subire sempre, sempre, sempre almeno un gol, se non due. Nelle 16 gare allenate dal neo tecnico c'è stato solo un clean sheet, contro la Cremonese, perfino l'Udinese in 10 ha trafitto De Gea. Un'impresa quella di salvarsi, che con questa difesa diventa un po' come una scalata dell'Everest.