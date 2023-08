Romelu Nzola e Lautaro Beltrán? La nuova coppia d'attacco di Italiano sulle orme della Lu-La

Il paragone è ardito, per alcuni potrebbe essere addirittura azzardato, ma c'è qualcosa nella nuova coppia di attacco della Fiorentina che si avvicina a quella che ha fatto le fortune dell'Inter. I neo acquisti là davanti, M'Bala Nzola e Lucas Beltrán, secondo addetti del settore, potrebbero creare un duo non troppo dissimile da quello composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Le caratteristiche tecniche sono certamente vicine. I due centravanti son di peso ma anche dirompenti nella corsa, mentre le due mezze punte agiscono più da falso nueve, sapendo giocare anche spalle alla porta. La grande differenza riguarda i due allenatori. Con Antonio Conte prima e con Simone Inzaghi poi, nell'Inter i due bomber hanno sempre agito all'interno di un 3-5-2, che prevede appunto l'utilizzo di due attaccanti vicini.

Il 4-3-3 di Vincenzo Italiano, invece, vedrebbe l'argentino ex River sviare sulla corsia esterna, con licenza di accentramento, a mo' di trequartista. Ben diverso quindi dal ruolo svolto da Martinez nei nerazzurri. Indipendentemente da ciò, comunque, nulla toglie di provare questa coppia a gara in corso, magari varando il 4-2-3-1 che ha regalato grandi gioie nell'ultima Conference League. O altrimenti, cambiare drasticamente - sempre a partita in corso - verso un 4-4-2 per vedere Nzola e Beltrán giocare alla Lu-La. Esperimenti tattici e dove trovarli: alla regia Vincenzo Italiano.