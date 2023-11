Risale la china l'ex tecnico della Primavera Viola: Aquilani sbanca l'Alto Adige e si proietta verso la zona calda

Vince Alberto Aquilani, ex tecnico della Primavera della Fiorentina. La sua avventura come allenatore fra i professionisti non era partita nel migliore dei modi, cominciando con più di una difficoltà in Serie B.

Oggi vittorioso in quel di Bolzano, dove ha sconfitto il Sudtirol per 2-1. Ancora una volta decisivo Valoti che con una doppietta ha regalato i tre punti ai toscani che adesso si proiettano, con le dovutissime proporzioni, verso la Serie A.

Il Pisa, infatti, adesso si trova esattamente a metà classifica, al decimo posto con 16 punti totalizzati in 13 giornate, a sole tre lunghezze dalla zona playoff. Aquilani procede dunque bene anche lontano da Firenze, dove invece è rimasta una situazione critica a cui Daniele Galloppa dovrà presto trovare una soluzione.