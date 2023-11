Nzola, le critiche e i brusii: l'angolano ritrova un piccolo sorriso ma Italiano lo catechizza

Non la sta vivendo bene la sua esperienza in maglia viola M'Bala Nzola, questo è poco ma sicuro ed è stato confermato dallo stesso Italiano nelle sue uscite pubbliche. L'angolano ha patito di fatto fin dai primissimi minuti stagionali il peso della maglia, della responsabilità ed è poi incappato in una astinenza di gol e presenza fisica da brividi. I bisbigli, i brusii e poi le critiche aperte, le pagelle severe: tutti elementi che secondo la ricostruzione di Repubblica hanno turbato l'umore dell'attaccante. Italiano sta provando in tutti i modi a tutelarlo, catechizzandolo in privato e supportandolo psicologicamente. La sensazione però è che sia lo stesso Nzola a doversi aiutare dando risposte concrete.