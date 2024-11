La Fiorentina guarda in Italia per il vice-Kean: possibile un clamoroso ritorno di fiamma

Non fa notizia la mancanza di una vera alternativa a Moise Kean in casa Fiorentina: Kouame ha dimostrato di non essere all'altezza, mentre Beltran sta trovando la sua miglior forma giocando un po' più arretrato. Dovendosi affacciare sul mercato, pare che la Fiorentina stia pensando ad un inaspettato ritorno.

Poco spazio al Napoli, molte squadre interessate

Secondo l'esperto di calciomercato di ESPN Ekrem Konur, Giovanni Simeone è finito sul taccuino degli obiettivi della Fiorentina come alternativa a Moise Kean. Il centravanti argentino ha già vestito la maglia viola tra il 2017 ed il 2020, quando poi venne ceduto al Cagliari: su di lui, oltre alla Fiorentina, pare ci sia l'interesse anche di Lazio, Atalanta e Torino, oltre che ad interessi dall'estero come quello del Betis e del Galatasaray.