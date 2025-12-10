Due brutte notizie dal Viola Park. Largo alle rotazioni per la Fiorentina, come cambia la squadra

Non arrivano buone notizie per la Fiorentina dal Viola Park. Questo perché ieri, sia Robin Gosens che Jacopo Fazzini non erano col gruppo nella seduta di allenamento fatta dalla squadra. E' molto probabile a questo che vi sia un nuovo forfait in Conference League da parte di entrambi.

Rotazioni

Per quanto riguarda la formazione che vedremo in campo con la Dinamo Kiev, largo alle rotazioni. E per cominciare c'è Tommaso Martinelli che spera di avere una chance da titolare in porta.

Difesa e centrocampo

In difesa si rivedranno Marin Pongracic (reduce dalla squalifica in campionato) e Mattia Viti. A centrocampo si candida Hans Nicolussi Caviglia che è scivolato in panchina con l'arrivo di Paolo Vanoli.

Attacco

Quanto all'attacco, probabilmente toccherà a Roberto Piccoli, con Moise Kean che dovrebbe partire dalla panchina. Al fianco dell'ex Cagliari c'è un ballottaggio tra Edin Dzeko e Albert Gudmundsson.