La proroga per i lavori porta la Fiorentina ad alzare le richieste. Ecco il vero cruccio di Commisso e Barone

Due anni aggiuntivi per finire i lavori al Franchi. Tempo fino al 2028, come rivelato da Marcheschi di Fratelli d'Italia: i fondi del cosiddetto PNC saranno formalmente prorogati da un provvedimento del ministero dell’Economia e delle Finanze in arrivo entro 60 giorni.

Un grande cambiamento

E di colpo, a 100 giorni dal voto alle amministrative e dopo mesi di battaglia campale, la tormentata road map dello stadio cambia di nuovo, afferma La Repubblica.

REAZIONE VIOLA

Ma la Fiorentina - ancora - non parla. La notizia è stata accolta con grande piacere, ma Commisso non si accontenterà: con 2 anni in più presserà il Comune per alzare la capienza dello stadio durante i lavori ben oltre i 22 mila posti massimi stimati per la prossima stagione, 2024-2025. Non perdere incassi è il vero problema della dirigenza italo-americana.