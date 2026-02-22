Nonostante sia stata presentata un po' come la partita dell'anno per lo Jagiellonia, il divario tecnico e tattico visto in campo giovedì sera si è poi rispecchiato nel rotondo 3 a 0 che la Fiorentina si è portata a casa. E in Polonia in molti sembrano aver già cambiato idea sui Viola…

Il giudizio sulla partita

Il giornalista Mateusz Swiecicki, che scrive per Eleven Sports, si è infatti ricreduto dopo quanto visto giovedì: “Qualità e denaro fanno sempre la maggior differenza nel calcio. Non ha senso offendersi se la squadra più grande, più ricca e con giocatori migliori ha vinto la partita: è così che vanno le cose. Nonostante questo, lo Jagiellonia ci ha regalato molte gioie nelle competizioni europee”.