Se ne va anche Kokorin: Il russo ritorna da chi lo ha fatto sentire importante

Mattinata di cessioni per la Fiorentina. Dopo aver ceduto Sabiri in Arabia, il club viola ha anche confezionato l'addio di Aleksandr Kokorin.

L'attaccante russo alla fine ha deciso di tornare laddove lo avevano fatto sentire importante, ovvero all'Aris Limassol a Cipro.

L'Aris aveva presentato una proposta per lui ad inizio di questa sessione di mercato, sperando di utilizzare il giocatore anche nei preliminari di Champions League. Aleksandr aveva preso tempo in attesa di capire anche i piani che avevano la Fiorentina e Italiano nei suoi confronti.

Il finale già lo sapete.

Per la cronaca Kokorin se ne va in prestito a Cipro e al termine della stagione sarà libero perché il suo contratto con la Fiorentina è in scadenza nel giugno 2024 e non c'è stato nel frattempo alcun rinnovo.