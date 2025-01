Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio commentando varie tematiche di casa Fiorentina dopo la sconfitta viola a Monza e gli strascichi successivi alla gara.

“Sono state opportune le dichiarazioni di Ferrari, il segnale di una quiete dopo la tempesta che però c’è stata. Lunedì scorso ci sono stadi due momenti negativi per la Fiorentina, prima in campo e poi fuori. Le dichiarazioni di Pradè, Palladino e del capitano Ranieri hanno fatto rumore e non vanno sottovalutate. Non ci siamo, nella maniera più assoluta. Palladino dovrà spiegare cosa sta succedendo a questa squadra prendendosi le sue responsabilità”.

‘La partita col Torino vale più dei tre punti in palio’

“Il problema non è solo a centrocampo, a quanto pare è secondario perchè la situazione è delicata, benchè la squadra sia sesta. Folorunsho è arrivato per rimpiazzare Bove, sebbene con caratteristiche diverse, un buon innesto che credo ne prenderà il posto per riportare equilibrio. Non me lo immagino in uno dei due mediani con la squadra schierata ancora una volta con 4 attaccanti. La partita col Torino vale molto di più dei tre punti che può portare in classifica alla Fiorentina per rilanciarla. Arriva dopo una grande bufera e deve chiarire qual è la vera situazione”.

‘Pongracic e Gudmundsson due misteri, mentre Richardson…’

"Gudmundsson non ha fatto la preparazione dice Palladino? Siamo a gennaio, suvvia. Palladino aveva parlato di un’intensità da trovare per il calciatore. Mi dà l’impressione che l’uscita di Pradè sia rivolta anche alla situazione dell’islandese, quando il ds viola ha parlato di ‘mal di pancia’. Gudmundsson è un mistero, assieme a Pongracic. Il croato non gioca mai, anche Moreno ha giocato al posto suo. Sono costati tanti soldi alla Fiorentina. L’islandese scende di più in campo ma non dà un contributo. A Monza ha giocato un primo tempo allucinante, la Fiorentina stava giocando in 10. Richardson gioca come un Primavera. Cosa fa in campo? Gli portano via la palla sempre, è leggero come una piuma, cosa ci hanno visto? Colpani è svagato e in difficoltà fisica”.