Fazzini e Dodo, preoccupazioni solo teoriche ma dalla Fiorentina neanche un report. Sohm invece...

E' uno degli investimenti più importanti dell'estate ma fin qui di Simon Sohm si è visto poco e niente: nelle ultime settimane ci si è messa anche una flascite plantare che lo ha tolto dai match con Sigma Olomuc e Roma ma lo svizzero aveva già perso la titolarità. Il problema fisico se non altro gli ha permesso di restare al Viola Park a lavorare: Pioli su di lui aveva dato il benestare in estate, il dovere è quello di trovargli la giusta collocazione ora.

Chi invece ci sarà senza alcun dubbio a Milano è Jacopo Fazzini, uscito malconcio dal match con la Roma ma ampiamente recuperato. Così come Dodo, che aveva fatto temere un problema al ginocchio: su di loro la Fiorentina non ha emesso neanche un report, a testimonianza delle condizioni non preoccupanti dei due.