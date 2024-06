Nel girone dell'Italia la Spagna non fa sconti alla Croazia. L'obiettivo viola Petkovic fallisce dal dischetto

Niente da fare per un'inerme Croazia contro la Spagna nel girone B degli Europei, lo stesso dell'Italia. Gli iberici chiudono la pratica nella prima frazione con i tre gol di Morata, Ruiz e Carvajal.

Nella ripresa non arriva la reazione dei croati, che falliscono anche un rigore con Bruno Petkovic, obiettivo di mercato della Fiorentina per l'attacco. Decisiva la parata di Unai Simon. Finisce 3-0 per la Spagna, che sale momentaneamente in testa al girone in attesa di Italia-Albaina