Commisso: "Celebriamo i sette anni dall'acquisto della Fiorentina. Il mio grazie a chi ha fatto parte del percorso"
Il presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, ha pubblicato sulle proprie storie Instagram un post celebrativo per i sette anni, che ricorrono proprio oggi, dall’acquisizione della società viola: era infatti il 6 giugno 2019 quando Rocco Commisso completò l’acquisizione del Club dalla famiglia Della Valle, diventando ufficialmente il nuovo proprietario della Fiorentina.
Il messaggio di Commisso
Questo il testo del messaggio del Presidente: “Oggi celebriamo sette anni da quando abbiamo acquisito l’ACF Fiorentina. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso”.
La storia
Questa la storia diffusa originale da Commisso:
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