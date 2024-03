Notte, anzi, per alcune squadre, pomeriggio di Conference League, come per la Fiorentina, che alle 18:45 ospiterà il Maccabi Haifa. Diamo uno sguardo assieme alle altre gare della giornata, dove spicca il big match fra Aston Villa e Ajax, in scena a Birmingham, da dove uscirà sicuramente una delle grandi favorite del torneo. Gli inglesi hanno trovato solo uno 0-0 ad Amsterdam, motivo per cui dovranno cercare di sfruttare il vantaggio di giocare in casa questa sera.

Tutto facile - almeno sulla carta - per turchi e francesi

Le altre ‘big’ della Conference, ossia i turchi del Fenerbahce e i francesi del Lille, invece, sono attesi da partite agili sulla carta, visti i risultati rotondi dei match di andata. Entrambe, infatti, avevano vinto per 3-0, ipotecando in maniera importante il passaggio del turno.

Le gare più in bilico

Più delicati saranno gli scontri fra Molde e Brugge (all'andata 2-1 per i norvegesi padroni di casa) e Servette e Viktoria Plzen (0-0 in Svizzera). L'altra israeliana del torneo, il Maccabi Tel Aviv, aveva vinto ben 4-1 ad Atene, dunque ci dovrebbe essere poco da fare per l'Olympiakos, mentre il match fra Dinamo Zagabria e Paok (2-0 il finale in Croazia) potrebbe regalare sorprese. Domani alle ore 14:00 il sorteggio, sperando di vedere ancora la pallina della Fiorentina fra quelle della Uefa Conference League.