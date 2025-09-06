Niente Francia per Gudmundsson dopo il duro colpo azero: l'attaccante della Fiorentina di rientro a Firenze. I dettagli

Albert Gudmundsson non andrà a Parigi per l'impegno dell'Islanda contro la Francia nelle qualificazioni al Mondiale, bensì tornerà a Firenze. Dopo il duro colpo subito contro l'Azerbaijan ieri, il numero 10 della Fiorentina chiuderà anzitempo la sua parentesi con la nazionale.

Si attendono novità

Non è stato ancora deciso chi prenderà il suo posto tra i convocati. La Federazione islandese però ancora non ha ancora fornito aggiornamenti sensibili sulle condizioni di salute del ‘97 della Fiorentina, e ieri il tecnico islandese Gunnlaugson aveva ipotizzato una possibile presenza dell’ex Genoa per la sfida di martedì. Il giocatore invece farà subito rientro alla base.