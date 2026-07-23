La finale di Praga è ormai un lontano ricordo: dopo l'accordo con Salah, Italiano è pronto a riabbracciare un altro ex viola

Oltre al lauto ingaggio che percepirà almeno per le prossime due stagioni, da 6 milioni piu bonus, l'ex allenatore di Fiorentina e Bologna Vincenzo Italiano continua ad avere soddisfazioni anche dal punto di vista del calciomercato. E' infatti delle ultime ore la notizia dell'accordo tra il Besiktas e l'ex Liverpool, anche lui con un passato a Firenze, Momo Salah.

Italiano gongola e si coccola il nuovo arrivato

Dopo 9 anni lascia il Liverpool ed è vicino a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Besiktas, preso a parametro zero ma con un ingaggio super: 10 milioni a stagione più 2 di bonus per un anno con opzione per il secondo. Salah avrebbe scelto di continuare la sua gloriosa carriera in Europa, accettando la corte di Vincenzo Italiano. Sicuramente il modo di giocare del tecnico italiano, un calcio propositivo, offensivo, e di dominio nel possesso palla, hanno influito anche sul rifiuto di proposte dagli Stati Uniti e Arabia. Uno stile che, senza dubbio, risalterà le sue doti di giocatore veloce, cui piace partire da destra per fare esplodere il suo mancino letale, ma che all'occorrenza può anche giocare come trequartista, sotto punta o prima punta.

Salah non è l'unico ex viola ricercato dal Besiktas

Ma Salah non è l’unico ex Fiorentina finito sotto la lente d’ingrandimento del club turco. Secondo infatti quanto riportato da alcuni media sportivi in Turchia oltre a Vlahovic, per il quale il Besiktas ha fatto di tutto per provare a convincerlo, Italiano avrebbe nel mirino anche su suo ex difensore: stiamo parlando del centrale del Brighton Igor. Nonostante la separazione tra il giocatore e la Fiorentina, arrivata a seguito di un acceso confronto con il tecnico dopo la sconfitta nella finale di Praga, si tratterebbe di un vero e proprio rappacificamento tra i due. La concorrenza sul brasiliano è ampia: l’ex Spal dovrebbe lasciare la Premier, con diversi club che lo seguono, tra cui anche i tedeschi dello Schalke dov’è approdato di recente Gosens.