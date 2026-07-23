Brovarone: "Oulaï un piccolo Essien, zero preoccupazioni sugli esterni. Jimenez caratterialmente difettoso ma..."

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è stato ospite di Radio Bruno, avendo modo di commentare l'operazione Jimenez, oggi presentato ufficialmente, e altre mosse della Fiorentina, oltre che di spaziare su vari singoli viola.

‘Croci ha classe cristallina’

“Jimenez? Caratterialmente è un po’ difettoso, è molto giovane, è un 2005. Gran piede, bella corsa, non esagerata la resistenza, ma è un calciatore vibrante. È agile e tecnico, ha colpi nell’uno contro uno, è un funambolo. Operazione intelligente. In caso di cessione di Kean, se si puntasse su uno stoccatore, lui potrebbe anche essere un esterno d’attacco in grado di offrire tanti palloni nel mezzo. Croci dovrà fare i suoi passi ma sta già dimostrando di poter stare con quelli nettamente più grandi. Ha fatto la differenza in Nazionale, si muove con classe cristallina, deve solo un po’ strutturarsi fisicamente”.

‘Zero preoccupazioni, la Fiorentina coprirà tutti i ruoli’

“Alla Fiorentina servono gli esterni d’attacco? Due titolari arriveranno sicuramente, per i vice magari arriveranno dei prestiti… ma verrà coperto tutto. Zero preoccupazioni. Se c’è un’offerta importante per Fagioli e dovesse partire, si costruisce una mediana con Atta, Oulaï, Thorstvedt che Grosso vuole a tutti i costi… l’ex Trabzonspor è un piccolo Essien anche se ha il difetto ancora di rischiare troppo le scelte in campo… ma ha 20 anni e non manca il tempo”.