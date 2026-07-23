La madre di Croci: "Non sembra vero vederlo scambiare con Kean. Felicissimi del percorso alla Fiorentina... ma deve finire la scuola"

La madre del classe 2010 viola Federico Croci, Laura Biagioni, è stata ospite di Radio Bruno per parlare del figlio, in ritiro con la prima squadra della Fiorentina e ieri al debutto a 17 anni in amichevole con Fabio Grosso.

“Per me è un’emozione indescrivibile, non ci sono parole. Ieri ero a vedere la partita con gli altri due fratelli e mi faceva strano vederlo passare la palla a Kean, non mi sembrava vero. Eravamo emozionatissimi… ci sono tanti sacrifici dietro e quando vedi che stai arrivando a qualcosa sei contento”.

‘Si trova bene con tutti alla Fiorentina, però…’

“Federico è molto riservato, parla poco, anche al telefono, gli facciamo domande ma risponde a monosillabi. Dice che si trova bene nel gruppo e si è sempre sentito accettato da tutti nonostante il salto che ha fatto. Ha ancora 16 anni, deve andare a scuola, per questo abbiamo deciso di lasciarlo a Firenze. Sono contenta della società che lo sta coccolando fin dal primo giorno, in primis devo ringraziare Angeloni”.

‘Molto felici del percorso intrapreso da Federico’

“Il suo procuratore Andrea Ritorni gli sta molto vicino ed è una persona eccezionale, gli vuole bene come un figlio e sono molto felice del percorso che hanno intrapreso. Federico è contentissimo della società della Fiorentina ed è entusiasta del mondo che c'è al Viola Park. È sereno e tranquillo e deve fare le sue cose passo dopo passo".