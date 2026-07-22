Atta e Oulai si mettono subito in mostra, Croci fa vedere il proprio talento. Kean e Piccoli, quanti errori!

Allo stadio Curva Fiesole del Viola Park è appena andata in scena la prima partita stagionale della squadra di Fabio Grosso. Una prima uscita utile per ritrovare le sensazioni del match dopo diverse settimane e per cominciare ad affinare l'intesa con i compagni.

La squadra gigliata è sembrata, inevitabilmente, un po' appannata e indietro di condizione. I viola, che hanno espresso un calcio piuttosto offensivo e divertente, hanno peccato soprattutto in fase realizzativa, dove le tante occasioni da gol non sono state sfruttate a dovere. La partita si è chiusa con il risultato di 1-0, che sicuramente sta stretto alla Fiorentina

I migliori della sfida

Praticamente due formazioni diverse schierate da Grosso fra primo e secondo tempo. Nei primi 45 minuti Atta e Gudmundsson sono stati i fari della manovra d'attacco della Fiorentina. Il centrocampista francese ha subito mostrato la propria classe ed eleganza trovando spesso l'imbucata per i compagni. L'islandese invece, che ha agito come esterno del 4-3-3, ha colpito un palo e trovato, su rigore, il gol che ha deciso la sfida. Il fantasista viola ha perso qualche pallone di troppo, ma sotto porta è stato il migliore della partita. Nel secondo tempo la musica è rimasta sempre la stessa: la Fiorentina in attacco, senza trovare il gol, e il Gubbio arretrato in difesa. In questa seconda frazione di partita si è messo in luce il tanto chiacchierato Federico Croci, che ha fatto intravedere il proprio talento. Molto bene anche Fagioli, che ha subito preso in mano il centrocampo della Fiorentina. Buona l'impressione anche di Oulai nei pochi minuti concessi da Grosso.

Le note negative

Come detto, il punto debole della Fiorentina in questa partita è stata la fase realizzativa. Sia Kean che Piccoli hanno lavorato tanto per la squadra, ma hanno anche sbagliato diversi gol sotto porta. Da segnalare anche la buona prova dei portieri del Gubbio, che hanno decisamente contribuito a far sì che il risultato rimanesse sull'1-0.