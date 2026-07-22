Kean e una posizione tutt'altro che solida. Il Como, le voci turche, la verità sull'attaccante

Nelle scorse c'è stato un contatto tra il Como e i procuratori del centravanti della Fiorentina, Moise Kean.

La chiacchierata

Una chiacchierata a titolo informativo e che per adesso non ha portato a niente di concreto (leggasi offerte), anche perché la Fiorentina non è stata chiamata.

Le voci turche

Intanto dalla Turchia è tornata a rimbalzare la voce di un confronto che ci sarebbe stato tra gli agenti del giocatore e il Fenerbahce. Un'indiscrezione che però non ha trovato conferma.

Situazione da monitorare

Kean sta bene a Firenze ma la sua posizione è tutt'altro che solida, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio. La sua è una situazione da monitorare fino all'ultimo.