Il punto sul mercato: Paratici continua la ricerca di un esterno top. Si complicano due trattative in uscita...

Fabio Paratici continua a lavorare per ultimare la rosa viola. Il reparto su cui il Ds gigliato si sta concentrando nelle ultime ore è quello degli esterni, di cui la Fiorentina è al momento completamente sguarnita.

Dopo i colpi in difesa e, soprattutto, a centrocampo, i colpi ad effetto della Fiorentina non sono finiti. Paratici vuole regalare a Grosso esterni di assoluto livello internazionale. I nomi più caldi al momento sono tutti molto costosi e difficilmente raggiungibili, ma nel nuovo corso viola mai dire mai.

Trattative in entrata

Le nuove suggestione in casa viola per il comparto esterni sono quelle di Dejan Kulusevski, pallino di Paratici che lo ha già portato alla Juventus e poi al Tottenham, di Franco Mastantuono e di Kerim Alajbegovic. Per l'esterno svedese del Tottenham si parla di un valore di circa 20 milioni, una cifra abbordabile per i viola. Il grande enigma rimane però la condizione fisica dell'esterno, che non gioca una partita dal maggio 2025. Per Mastantuono la situazione è invece più complessa: l'argentino ha avuto qualche difficoltà ad imporsi nella prima stagione al Real Madrid, che per l'anno venturo potrebbe decidere di cederlo in prestito. Sono tante le squadre che si stanno muovendo per il fantasista classe 2007, la più convinta sembra essere il Fulham, che vuole chiudere per il giovanissimo talento albiceleste. Attenzione anche ad un altro giovanissimo entrato di recente in orbita gigliata. Alla Fiorentina è stato offerto anche l'esterno bosniaco, anche lui classe 2007, Kerim Alajbegovic. Su di lui c'è forte anche l'Atalanta, che però non sembra intenzionata ad accontentare a pieno il Salisburgo, che chiede una cifra sui 30 milioni.

Continuano ovviamente ad essere sotto la lente d'ingrandimento dei viola Soulè, Bakayoko e Lang. Altri nomi di assoluto livello che potrebbero fare al caso della Fiorentina

Cessioni

Sul fronte cessioni continua il lavoro di sfoltita di Paratici. Sono ancora tantissimi i giocatori fuori dal progetto che devono trovare una sistemazione altrove e che possono portare nelle casse viola un considerevole gruzzoletto. Barak è diventato ufficialmente un giocatore dell'Apoel Nicosia, mentre i difensori Moreno e Valentini sembrano voler rifiutare le destinazioni Wrexham e Gremio, con cui i viola avevano trovato un accordo.