Alajbegovic proposto alla Fiorentina per alzare il prezzo, un'enigma da risolvere. E nel mazzo c'è anche Solomon
Kerim Alajbegović
La Fiorentina ha bisogno di accelerare sul fronte esterni offensivi. In questi giorni Grosso si sta 'arrangiando' davanti con Gudmundsson largo a sinistra e qualche giovane a destra.
Garnacho e Alajbegovic
E il turbillon di nomi è di quelli di rilievo. Detto di Soulé e Bakayoko, si è passati da Garnacho (in trattativa con l'Aston Villa) a situazioni più percorribili come Alajbegovic, ormai da giorni in trattativa con l'Atalanta, che per convincere i nerazzurri ad alzare l'offerta è stato proposto anche alla Fiorentina, scrive stamani La Nazione.
L'enigma Koleosho
Resta da risolvere anche l'enigma Koleosho e nel mazzo c'è anche il possibile ritorno di Solomon.
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