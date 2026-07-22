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Alajbegovic proposto alla Fiorentina per alzare il prezzo, un'enigma da risolvere. E nel mazzo c'è anche Solomon

Redazione /
Kerim Alajbegović
Kerim Alajbegović
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La Fiorentina ha bisogno di accelerare sul fronte esterni offensivi. In questi giorni Grosso si sta 'arrangiando' davanti con Gudmundsson largo a sinistra e qualche giovane a destra.

Garnacho e Alajbegovic

E il turbillon di nomi è di quelli di rilievo. Detto di Soulé e Bakayoko, si è passati da Garnacho (in trattativa con l'Aston Villa) a situazioni più percorribili come Alajbegovic, ormai da giorni in trattativa con l'Atalanta, che per convincere i nerazzurri ad alzare l'offerta è stato proposto anche alla Fiorentina, scrive stamani La Nazione

L'enigma Koleosho

Resta da risolvere anche l'enigma Koleosho e nel mazzo c'è anche il possibile ritorno di Solomon

 

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