Pedullà: "Alla Fiorentina è stato proposto Alajbegovic. C'è l'Atalanta, ma serve tenere gli occhi aperti sui viola"
Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Alajbegovic, ala sinistra bosniaca che sarebbe stato proposto anche alla Fiorentina.
Il futuro di Alajbegovic
Kerim Alajbegovic e il suo futuro, questi giorni e queste ore – con l’Atalanta allo scoperto – ci consentono di fare chiarezza (finalmente) su quando detto nelle ultime settimane o negli ultimi mesi. Esempio: quante volte Alajbegovic è stato mandato a un passo o mezzo passo dalla Roma? Una decina. A noi, già da giugno, non risultava che ci fosse un interesse tale e lo abbiamo detto in più occasioni, malgrado l’insistenza come se fosse una situazione in stato avanzato".
Proposto anche alla Fiorentina. Ma l'Atalanta
“Sul Milan abbiamo ribadito che piace a Ibrahimovic, ma che nessuno davvero si è mosso fin qui con concretezza. Vedremo se la situazione cambierà. Il Napoli lo ha sondato ad aprile, anche con molta curiosità, ma si è fermato da settimane anche perché il mercato in entrata dipende dalla uscite (e Zeballos è stato bloccato). Alla Fiorentina è stato proposto e fino al momento delle firme sarà bene tenere gli occhi aperti. Quindi, ecco l’Atalanta che giovedì scorso avevamo considerato una mina vagante e che adesso sta aumentando l’andatura. Il classe 2007 del Bayer Leverkusen è un obiettivo sempre più concreto, in mattinata (ulteriore indizio) è stato strappato un sì di massima sia ad Alajbegovic che a chi lo assiste. L’Atalanta partirà da una proposta di 20 milioni più bonus, il Bayer Leverkusen chiede di più: gli indizi sulla Dea non sono definitivi, ma molto chiari”.