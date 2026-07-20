Bucciantini: "Alajbegovic sarebbe un acquisto straordinario. Kean non ce lo vedo nel Como di Fabregas"

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, il giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha parlato del calciomercato e dei tempi del momento in casa Fiorentina.

“Alajbegovic colpo di spessore”

Queste le sue parole: “Alajbegovic sarebbe un acquisto straordinario. È un giocatore da squadra che lotta per il vertice: ha grandissime qualità e chiunque lo prenderà farà un grande acquisto. Se lo prende, la Fiorentina costruirebbe un “telaio” di giovani giocatori di grande valore che in futuro potrà permetterti di lottare per vincere il campionato. Oulaï, così come Alajbegovic, son giocatori che solo ora possono approdare in Serie A, poiché dopo sarebbero fuori portata”.

"Kean non ce lo vedo nel sistema Fabregas"

Il giornalista ha poi parlato della campagna acquisti, arrivando a toccare il tema Kean: “Erano almeno 45 anni che non vedevo una campagna acquisti così completa, mi ricorda quella dell'estate del'81, da cui poi arrivammo a lottare per lo Scudetto. Kean? Difficilmente lo immagino al Como nel sistema di Fabregas. Tuttavia, anche Douvikas non sembrava l'attaccante ideale di un calcio posizionale e associativo come quello dello spagnolo, eppure i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.