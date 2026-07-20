Pongracic salta la tournèe inglese: per il croato tempo di vacanze dopo le fatiche mondiali

È stato l'unico giocatore viola a calcare i campi da gioco di questi Mondiali 2026, e adesso per Marin Pongracic è tempo del meritato riposo, dopo le fatiche americane con la sua Croazia.

Pongracic salta l'Inghilterra

Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il croato, tornerà a disposizione di mister Fabio Grosso soltanto il 3 agosto, saltando quindi di conseguenza la tournèe inglese della Fiorentina (due le amichevoli in programma, contro QPR e Watford) e l'amichevole prevista per sabato 1 agosto col Real Madrid.

Una stagione che comincerà in ritardo

Per Pongracic la stagione ricomincerà quindi al ritorno dei compagni dall'Austria dopo l'amichevole con i blancos, con la Viola che nelle prime due settimane di agosto ultimerà la preparazione al Viola Park in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia.