Pongracic salta la tournèe inglese: per il croato tempo di vacanze dopo le fatiche mondiali
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
È stato l'unico giocatore viola a calcare i campi da gioco di questi Mondiali 2026, e adesso per Marin Pongracic è tempo del meritato riposo, dopo le fatiche americane con la sua Croazia.
Pongracic salta l'Inghilterra
Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il croato, tornerà a disposizione di mister Fabio Grosso soltanto il 3 agosto, saltando quindi di conseguenza la tournèe inglese della Fiorentina (due le amichevoli in programma, contro QPR e Watford) e l'amichevole prevista per sabato 1 agosto col Real Madrid.
Una stagione che comincerà in ritardo
Per Pongracic la stagione ricomincerà quindi al ritorno dei compagni dall'Austria dopo l'amichevole con i blancos, con la Viola che nelle prime due settimane di agosto ultimerà la preparazione al Viola Park in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia.
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