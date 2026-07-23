Jimenez: "Mi metto a disposizione di Grosso, ma una preferenza ce l'ho. Voglio fare tutto quello che mi chiede"

Si presenta in punta di piedi a Firenze, Alex Jimenez.

Sugli obiettivi personali e della Fiorentina ha detto: “Penso che sia presto per parlare di entrambi, solo penso a lavorare e migliorare come tutti all'interno della squadra e fare il meglio possibile".

Ruolo

“Mi metto a disposizione del mister, ma ho sempre fatto il terzino destro nella mia carriera e quello è il mio ruolo preferito”.

Dialogo con Grosso

“E' da una settimana che sono qui ancora non ho parlato molto con il mister e non sono ancora esattamente quello che vuole da me. Di sicuro parleremo nei prossimi giorni”.

Iraola

“Penso che sia stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, ma è il passato. Voglio pensare al presente e voglio fare tutto quello che mi chiede Grosso”.

Under 23

“Tanti giocatori giovani fanno questo percorso. Personalmente è un'esperienza che mi ha aiutato tantissimo, perché è lì che ho iniziato a fare il professionista”.