Polverosi: “La Fiorentina ha preso 5 titolari, da Viery a Jimenez. Ora le ali per Grosso, ci vorrebbe uno come Orsolini”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio commentando le mosse di mercato della Fiorentina finora e proiettandosi anche alle prossime scelte in entrata ed uscita di Paratici e colleghi.

‘La Fiorentina sta facendo una rivoluzione’

“La Fiorentina ha già acquistato 5 calciatori che potrebbero essere praticamente tutti titolari, da Viery a Jimenez, non discutiamo nemmeno di Oulaï e Atta… parliamo già di 5/11. La Fiorentina sta facendo una rivoluzione. Non ci sono coppe per la Fiorentina tranne la Coppa Italia e 38 partite i giocatori le possono fare con una gamba sola. Dovesse partire anche Kean, più di metà squadra cambierebbe volto”.

‘Servono ali in grado di segnare tanti gol’

“Il giudizio finora è nettamente positivo, con l’unico avvertimento di andarci piano coi giudizi. Oggi la squadra è tecnicamente già più forte dell’anno scorso, ma ancora la chiave di tutto nel gioco di Grosso non c’è… ossia le ali, decisive sotto ogni aspetto. Basti guardare cosa hanno rappresentato Laurientè e Berardi con l’attuale allenatore della Fiorentina. Ci vorrebbe un’ala come Orsolini, in grado di segnare una decina di reti. In rosa c’è un esterno per modo di dire come Gudmundsson, Parisi… anche tornasse Solomon, mancano gol”.