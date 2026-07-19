Paratici ombra di Grosso: il Ds non va in vacanza e si gusta da bordo campo la nascita della "sua" Fiorentina
Non ha lasciato praticamente mai da solo Grosso il Ds viola Fabio Paratici, che il tecnico l'ha scelto, così come sta scegliendo tutti i giocatori con cui plasmare la sua prima, vera, Fiorentina. Anche in questi minuti il direttore viola è presente a bordo campo al Viola Park ad osservare le prime sgambate della rosa, ancora in stato provvisorio.
Non esiste settimo giorno
E' un Paratici h24 quello che stiamo imparando a conoscere in questi primi mesi, spesso attivo anche nel week end per chiudere affari: gli ultimi tre hanno visto andare in porto gli affari Dragusin, Jimenez e Oulai. Nessun riposo o giorno di vacanza insomma, in una fase dove la Fiorentina sta prendendo forma.
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