Il professore Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, ha parlato della situazione del giocatore della Fiorentina Dodô e di tutti i possibili scenari. Ecco cosa ha detto a Radio Bruno Toscana: “Si parla molto genericamente perché ancora non sappiamo niente sulle condizioni del ragazzo. Con un'appendicite lieve come infiammazione, si può curare tramite antibiotici senza ricorrere a un intervento. Ma può esserci il caso di operazione, se l'appendicite è complicata e presenta altre complicate”.

E aggiunge: “In forma semplice, i tempi di recupero sono di circa un mese; ma parliamo di tutto sempre in teoria, perché non si conoscono le reali condizioni del ragazzo. Se l'intervento è lineare e non presenta complicazioni, il recupero non richiede troppo tempo. Dopo 15-20 giorni, generalmente, si può tornare sul campo di allenamento”.