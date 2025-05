Stasera l'ultimo saluto al Franchi e poi la ripartenza... con un mese fuori casa: tutta l'estate e oltre per far progredire il cantiere

Quella di stasera sarà l'ultima gara casalinga della stagione per la Fiorentina, che ha dovuto convivere in questi dieci mesi con il cantiere del Franchi, progredito pian pianino in vista della realizzazione della nuova Curva Fiesole. L'estate sarà cruciale per la velocizzazione e l'avanzamento dei lavori, anche perché nella prossima stagione la Fiorentina dovrebbe partire con due, forse addirittura tre, gare iniziali in trasferta. Un'intera estate libera, prolungata il più possibile, e che rischia di far partire un po' ad handicap anche la prossima stagione.