La Fiorentina mette gli occhi sul jolly difensivo dello Spezia, ma i bianconeri fanno muro. E quante concorrenti!

Dopo l'infortunio della scorsa stagione Przemislaw Wiśniewski sembra essersi ripreso alla grande e oggi è uno delle colonne portanti dello Spezia nella serie cadetta. Arrivato in Liguria dal Venezia per sostituire il partente e connazionale Kiwior, adesso il jolly polacco è finito nel mirino di diverse squadre, tra cui anche la Fiorentina.

Il Secolo XIX scrive che lo Spezia sta pagando l’ultima rata da 500.000 euro al Venezia per il suo acquisto, ma sulle sue tracce c'è anche il Lecce, oltre a squadre estere di Premier, Germania e Turchia che hanno mandato i propri scout a vederlo in Italia. Al momento lo Spezia fa muro e non vuole cedere il suo difensore classe '98, nonostante il tantissimo interesse.