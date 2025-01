Una sconfitta (di pesantezza eccessiva) che ha dei responsabili ben identificabili. Il primo e Palladino che, contro una squadra forte come il Napoli, decide di rivoluzionare le certezze della squadra tornando alla difesa a tre. Mossa che sorprende soprattutto i viola.

Il secondo è sempre Palladino, che manda in campo Moreno, un disastro. E proprio Moreno e Comuzzo, con i loro errori personali hanno sulla coscienza un gol a testa. Con la differenza che Moreno compartecipa anche al primo gol subito, mentre Comuzzo macchia una partita, prima e dopo l’errore, impeccabile. Poi c’è l’arbitro che, con la complicità di un VAR di felloni, annulla un gol bello e buono a Kean. E Meret che compie un paio di parate prodigiose.

Infine, si fa per dire, la crudeltà del Napoli in grado di capitalizzare in gol ogni errore della Fiorentina, incapace, invece, di contraccambiare. Il girone d’andata finisce con un punto nelle ultime quattro partite e 32 punti in classifica: uno in meno rispetto allo scorso campionato (anche se manca la partita con l’Inter). Occorrerà una calza della Befana ricca di dolci novità per la rosa viola o il rischio delusione diventerà incombente.

Dodo – 4,5 – Fatica parecchio a contenere le avanzate di Spinazzola e le sue progressioni non risultano particolarmente efficaci. Erroraccio propedeutico al terzo gol del Napoli.

Comuzzo – 6 – Vince a mani basse la “battaglia dei giganti” con Lukaku a cui concede solo retropassaggi. Sciupa una prestazione super con un errore grossolano che regala il gol al Napoli.

Moreno – 3 – Doppio grave errore nella stessa azione: prima si fa soffiare la palla ingenuamente da Anguissa, poi lo stende con un calcione in area. Un genio. E’ anche una delle “bandierine” saltate dallo slalom di Neres.

