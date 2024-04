La paradossale importanza di un ottavo posto: ma il turno di Serie A potrebbe lasciare la Fiorentina ai bordi della top ten

L'Europa dalle coppe o l'Europa dal campionato, purché sia Europa: per la Fiorentina è fondamentale riconfermarsi nel giro europeo e il cambio format della Uefa, con il probabile slot in più per la Serie A renderà sfruttabile anche l'ottavo posto. Una posizione che di fatto rappresenta un po' il rendimento medio del club di Commisso, non certo esaltante ma ad oggi ancora utile.

Il turno di campionato però rischia di complicare non poco le cose per gli uomini di Italiano: al di là delle difficoltà della trasferta con la Juve. La Fiorentina ad oggi è decima e il pericolo è vedere allontanarsi a +4 anche il Torino, nono, se pur con una partita in più. Anche per questo la strada delle coppe potrebbe risultare paradossalmente più agevole ma serve il trofeo.