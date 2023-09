Vrancken: "Niente turnover, la Fiorentina è una squadra fortissima e può arrivare in finale. Dovremo dare il massimo per vincere"

Pochi minuti fa il tecnico del Genk Wouter Vrancken, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, ha analizzati i principali temi della sfida. Queste le sue dichiarazioni:

"Sono quasi tutti disponibili per domani, a parte un calciatore ammonito che non potrà giocare. Confermo che, nonostante abbiamo molte partite ravvicinate in questo periodo, non farò nessun turnover: i miei giocatori stanno al meglio, non ci sono problemi.

Ha poi spostato la lente sulla squadra di Vincenzo Italiano: "È una squadra fortissima, anche l'attaccante Gonzalez ha grandi qualità. Dovremo essere tutti nella migliore condizione per fare il massimo. Su cosa mi sono basato per studiare i viola? Abbiamo guardato la partita contro l'Atalanta, ma non solo quella. I nerazzurri giocano con tre difensori mentre noi con quattro, dunque è tutto differente. Ne abbiamo comunque dedotto che la Fiorentina, anche se in svantaggio, trova tutte le energie per ribaltare il punteggio”

Ha poi continuato: “Dove vogliamo arrivare? Dobbiamo concentrarci su ogni partita, poi vedremo. Per i nostri tifosi vogliamo raggiungere il miglior risultato possibile. Dove possono arrivare i viola? La Fiorentina è una squadra che può puntare al primo posto del nostro gruppo e andare avanti, forse sino alla finale. Ma noi faremo tutto quanto è possibile per non farla vincere".