Toloi concorda con Gasperini: "A Firenze è arrivata una sconfitta pesante, senza alcuni errori..."

Oltre a Gasperini in conferenza stampa, come consuetudine durante gli appuntamenti europei, ha parlato anche un giocatore dell’Atalanta, Rafael Toloi. Anche il centrale difensivo ha sottolineato come il risultato maturato contro la Fiorentina non fosse merito dei viola ma frutto degli errore della squadra bergamasca. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

"Sentire la crescita che ha avuto questa squadra è davvero straordinario, è frutto di un lavoro incredibile. Per noi significa tanto questa competizione, il nostro obiettivo è andare più avanti possibile. Il nostro girone non è facile, ci sono due squadre che hanno vinto il loro campionato, lo Sporting ha una grande tradizione noi siamo fiduciosi e stiamo lavorando bene. Cercheremo di andare più avanti possibile. Come avete analizzato la sconfitta di Firenze? È stata una sconfitta pesante, per mezz'ora abbiamo fatto bene. Dispiace perché nei gol che abbiamo preso eravamo tutti schierati, ma ora dobbiamo pensare a questa partita, vogliamo iniziare bene in questa competizione, stiamo già lavorando su quegli errori fatti”.

Ha poi concluso: "C'è grande entusiasmo da parte di tutti, quando sono arrivato qui nove anni fa c'erano altri obiettivi, poter essere ancora qui e giocare queste competizioni è qualcosa di straordinario. È una competizione in cui vogliamo fare bene, sappiamo qual è il prestigio, sappiamo quanto è importante".