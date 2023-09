Gasperini: "Il risultato di Firenze è frutto di alcuni errori nostri. Abbiamo fatto troppi regalini alla Fiorentina"

Il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini, durante la conferenza stampa alla viglia del primo impegno di Europa League contro il Rakow, è tornato a parlare della sconfitta di domenica contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"La partita con l'Everton è stata una delle partite più belle per il risultato, per la prestazione. Ricordo un entusiasmo incredibile, poi abbiamo avuto sei anni di coppe. Ci fa molto piacere, è frutto di un campionato, quello scorso, dove ci siamo guadagnati sul campo questa qualificazione. Speriamo di ripartire con la stessa attesa e lo stesso entusiasmo per creare un bel percorso. La sconfitta di Firenze? In campionato ci sono partite molto equilibrate. Il risultato è stato determinato da qualche regalino che abbiamo fatto, al di là del merito degli avversari. Dobbiamo ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto, dobbiamo pensare alla partita di domani. Quest'anno abbiamo una stagione in cui non possiamo guardarci indietro, né quando vinci, né quando perdi".

Ha poi continuato: ”Abbiamo sempre avuto uno spogliatoio molto forte, in questo inizio di campionato ci sono stati momenti di calo, quasi di rassegnazione, ma molto poco se vedo la globalità delle partite. In Europa ogni partita è importante, c'è un'attenzione generale più alta, ma è più alto anche il ritmo".