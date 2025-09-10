Fazzini: "Il primo controllo di Gudmundsson è entusiasmante. Kean? Quando sposta la palla per calciare è pazzesco"

Dalla maglia numero dieci a Empoli a quella numero 22 alla Fiorentina. Jacopo Fazzini non ha cambiato solo squadra nel corso dell'estate.

Fazzini e Gudmundsson

“Qui (la dieci ndr) era di Gudmundsson - ha raccontato Fazzini a La Gazzetta dello Sport - Il 22 lo portava Kakà, uno che mi è sempre piaciuto. Gud? Mi entusiasma il suo primo controllo. Poi il dribbling, il tiro. E' forte”.

Fazzini e Kean

Fazzini ha avuto parole entusiastiche anche su Moise Kean: “Fortissimo. Una super potenza fisica. Quando sposta la palla per calciare è pazzesco”.