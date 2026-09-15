Fortini: "Gol salvato contro la Fiorentina? Diciamo che ci è voluta anche un po' di fortuna..."

Niccolò Fortini, esterno in prestito al Torino dalla Fiorentina, è intervenuto ai canali social della formazione granata parlando, tra le altre cose, anche del clamoroso gol salvato sulla linea proprio contro i viola, quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Un gol che, se la palla fosse entrata, avrebbe cambiato l'indirizzo della partita e forse anche il destino di Fabio Grosso sulla panchina gigliata.

Sul salvataggio a Firenze

Fortini ha quindi parlato del suo salvataggio sulla linea: “Non c'è tanto da spiegare: ho visto Perri uscire e mi sono buttato sulla linea: sono partito un prima per provare ad intercettare il tiro e avete visto com'è andata”.

“Fortuna? Diciamo che…”

Il canterano viola ha anche riconosciuto una discreta componente di… fortuna (per non dire altro!) nel salvataggio sulla linea di porta: “Mi sono disteso… c'è stata anche una buona dose di fortuna, ma l'importante è che tutto sia andato bene”.