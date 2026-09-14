La prima del Vanoli-bis al Franchi? Un inedito per l'allenatore viola. Quante cose sono cambiate

Domani sera Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, si ritroverà sulla panchina del Franchi a circa quattro mesi di distanza dall'ultima volta: in mezzo c'è stata una sessione di mercato che dato un nuovo look alla Fiorentina e un allenatore bocciato dopo appena tre giornate di campionato.

La prima volta

Per Vanoli, intanto, sarà una ‘prima volta’: da allenatore della Fiorentina non ha mai sfidato i nerazzurri, in quanto all'andata era ancora il turno di Pioli, mentre al ritorno era assente per squalifica e fu sostituito dal suo vice Cavalletto. La Fiorentina che mise in campo allora - vittoria per 1-0 con gol di Kean, era il 23 febbraio - conta ben 8 giocatori su 11 ancora a disposizione del mister, tranne l'infortunato Parisi che comunque è ancora in organico: la panchina, invece, racconta una storia diversa.

E rivoluzione sia

Naturalmente, degli 8/11 ancora presenti in rosa, solo la metà è partita titolare in laguna, vale a dire De Gea, Ranieri, Fagioli e Ndour, mentre Pongracic e Brescianini sono entrati solo come comparse all'89' e Dodo ha seguito l'intera partita dalla panchina. Fa impressione, invece, vedere la panchina di quel Fiorentina-Pisa di sette mesi fa: nessuno degli undici giocatori di movimento, eccezion fatta per Bonanno che però non ha ancora esordito tra i grandi, è ancora a Firenze. Un testamento alla rivoluzione intavolata da Paratici arrivata sul mercato: i primi segnali di cambiamento li ha portati anche il mister, chiamato ora a dare continuità a quanto di buono visto in campo contro il Venezia.