Debutto amaro per un fresco ex difensore viola

Arrivo e debutto immediato per Yerry Mina, che da appena 5 giorni è un calciatore del Cagliari, dopo l’esperienza effimera con la Fiorentina. Il classe ’94 colombiano ha giocato 67 minuti nella rotonda sconfitta della squadra di Ranieri all’OIimpico contro la Roma per 4-0. La prestazione di Mina non è stata disastrosa, sebbene l’ex Everton abbia palesato un ritardo ancora evidente di condizione, che lo ha frenato parecchio anche a Firenze.

L’amaro commento social del giocatore

Dopo la gara, l’ex difensore viola ha commentato così su Instagram: “Non è il risultato che volevamo, ma sono felice di aver giocato la mia prima partita con questa maglia. Affronteremo ogni partita come se fosse una finale. Sono sicuro che questa squadra andrà in alto. Non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi allo stadio”. E non c’è dubbio che la salvezza sarà una missione molto ardua per gli isolani presso cui il sudamericano si è da poco accasato…