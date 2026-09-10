La Roma rimonta il Fenerbahce in Youth League: in gol anche Paratici jr nel folle ribaltone giallorosso

La Roma Primavera ha vinto una partita incredibile in Youth League, rimontando il Fenerbahce in casa propria dopo essere andata sotto di due gol, vincendo 4-2. A fine primo tempo i giallorossi perdevano 2-0 per effetto dei gol di Ekici e Kök, nella ripresa però hanno saputo ribaltare completamente la gara.

Segna Paratici Jr

Ad avviare la rimonta il gol di Lorenzo Paratici, figlio del direttore sportivo della Fiorentina, che ha segnato in mischia al 12' della ripresa sfruttando un errore del portiere turco Sapaz. 1-2 e gara così riaperta.

Roma che pareggia e ribalta

Quindi, i gol di Guaglianone al 25' e di Maccaroni al 41' hanno prima permesso alla Roma di pareggiare e poi di ribaltare la sfida. Il poker è poi arrivato nel finale con Teixeira Falcetta, a sigillare il gran successo capitolino.